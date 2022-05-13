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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697445/الإمارات-تعلن-الحداد-وتنكيس-الأعلام-على-الشيخ-خليفة-بن-زايد-لمدة-40-يوما

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

دوت الخليج

وتوفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

الرئيس السيسي ينعي خليفة بن زايد ال نهيان

من جانبه، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته على فيس بوك: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

وأضاف: ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.