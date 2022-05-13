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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697444/الفنانة-دينا-تقدم-خالص-تعازيها-لشعب-الإمارات-بعد-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

تقدمت الراقصة المصرية دينا خالص تعازيها لشعب الإمارات الذي فجع لنبأ وفاة قائدهم الوطني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ قليل، لتعلن الإمارات حالة حداد لمدة 40 يوم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي دينا لـ شعب الإمارات بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد

كتبت دينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “انا لله و انا اليه راجعون، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد و خالص العزاء لشعب الامارات الشقيق، اللهم تغمده برحمتك و اسكنه فسيح جناتك”.

وسبقتها المطربة التونسية لطيفة التي كتبت: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

الراقصة دينا

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة والراقصة دينا، خضوعها ونجلها لفحوصات وتحاليل طبية في دولة فرنسا دون الكشف عن سبب تلك الفحوصات أو عن مرورها بأزمة صحية معينة، اذ صورة ليديها ويد نجلها علي مرتدين رقم الفحص الذي يخضعون له، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “انا و علي بنعمل شوية تحاليل .

وكانت كانت قد شاركت الراقصة دينا في مسلسل “رحلة البحث عن علا” بدور رقاصة خلال أحداث العمل، الذي عرض على منصة نتفلكس وعرض الفنانة هند صبري، لانتقادات لاذعة وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”، وفي تعليق آخر خلال موقع التغريدات القصيرة تويتر قال:”هند صبري قالت انه اتعرض عليها دور منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز ورفضته”.

أخر أعمال الراقصة دينا

كما شاركت دينا في مسلسل نقل عام بجانب كلا من محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.