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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697437/قائد-الوطن-وراعي-مسيرته-الفنانة-التونسية-لطيفة-تنعي-رئيس-الإمارات

حرصت المطربة التونسية لطيفة على نعي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية في الساعات القليلة الماضية بشكل مفاجأ.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي لطيفة للراحل الشيخ خليفة بن زايد

وكتبت المطربة لطيفة عبر خسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “وزارة شؤون الرئاسة تنعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 من شهر مايو.

وفاة رئيس دول الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

هذا وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

لطيفة تطرح أغنية حلم

هذا وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنيتها الجديدة «الحلم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

كلمات اغنيه لطيفة الجديدة

اقبل الليل فحياة المساء شاحب الأضواء مسدول الضياء واستوى شبح على عرش الفضاء يعلن الدنيا.. بأن الليل جاء ومضى يوم وولى واتفضى عمر من الزمن وهفا قلبي وحنا ودعا روحي إلى الشجن على الأفق البعيد طائرًا ينساب من دنيا الخلود.

وقالت لطيفة متحدثة عن مشاركتها في أغنية «حلم»: «أحب التحدي وتقديم الأغاني الصعبة، مثل أغنية حلم، والتى كتبها الشاعر الراحل حسين السيد، وأهداها إلى حبيبته متمنيًا لقائها مرة أخرى بعد رحيلها، مؤكدة أنه كان من أحد أحلامها غناء أغنية للراحل حسين السيد وها هو تحقق».

وتابعت مؤكدة على أن الأعمال الصعبة باللغة العربية الفصحى تنُقذ الفن من انحداره، وتلبي رغبة الجمهور الراقي الموجود حاليا، مُعربة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار طلال، لأنه دائم البحث عن الأعمال المختلفة والجديدة.