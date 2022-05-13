صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسى بمواصلة العمل فى مشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (العاصمة الإدارية، صورة للدولة المصرية الحديثة)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى المقرر للانتهاء من الأعمال.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جـاء ذلـك خـلال لـقـاء الـرئـيـس السيسى مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيرى، مدير مصنع «إبداع» للرخام.

ونقلت الصحيفة عن الـسـفـيـر بـسـام راضـی المـتـحـدث الـرسـمـى بـاسـم رئـاسـة الجـمـهـوريـة القول إن الاجـتـمـاع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجـارى الـعـمـل بها فى مختلف الـقـطـاعـات بـالـعـاصـمـة الإداريـة الجـديدة، وخاصة فيما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية فى الدار.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أطلع على سير العمل بشبكة المحـاور داخـل العاصمة الإدارية، وجهود التنسيق الحضارى للطرق والمحاور الرئيسية بها.

وتحت عنوان (رئيس الوزراء يتابع تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية)، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، ود. هبة زايد، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. دينا كفاف، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن د.هالة السعيد، استعرضت تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خـاصـة بمـحـاور الـبـرنـامـج الـوطـنـى للإصلاحات الهيكلية، والتى تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2022/2021، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، فيما وصلت الـصـادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنة بنحو 7.671 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

خارجيا، ذكرت صحيفة (الشروق) أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووفد وزارى رفيع المستوى وصل، ظهر أمس، إلى مطار تونس قرطاج، فى مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، كانت فى استقبال رئيس الوزراء والـوفـد المـرافـق لـه بالمطار، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمى، واستعراض حرس الشرف.

ولفتت الصحيفة إلى ترحيب "بودن"، بالدكتور مصطفى مدبولى، فى أول زيارة يقوم بها إلى تونس، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين الشقيقين.

وأوردت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (مصر تعرض استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ فى كوبنهاجن) - أن سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، شـارك أمس، فى الاجتماع الوزارى الذى تستضيفه العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن)، حول تنفيذ تعهدات المناخ، والمنعقد برئاسة مصرية- بريطانية مشتركة.

ونقلت الصحيفة عن شكرى قوله - فى كلمته - إن الاجتماع يوفر فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولى، من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ، والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التى تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة فى جلاسجو العام الماضى.

وفى سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شاركت فى الاجتماع الثلاثى الذى عقده سامح شـكـرى، كما شاركت فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى رفيع المستوى.

وتحت عنوان (محافظ دمياط.. خلال استقبالها العائدين من اليمن: عودة الصيادين لأرض الوطن تجسيد لقوة وقدرة "مصر - السيسى")، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قولها إنها شعرت بالفخر عند استقبال الصيادين العائدين من اليمن وأن عـودتـهـم تجسد بوضوح قوة وقدرة مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. الذى أكد للجميع أن مصر لا تنسى أبناءها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيادين المصريين أبناء محافظة دمياط العائدين من اليمن أعربوا عن تقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية من أجل الإفراج عنهم وعودتهم إلى بلدهم وذويهم سالمين بعد فترة عصيبة، وقالوا إن الرئيس السيسى هو حامى حما المصريين والسند لهم عند الشدائد، كما تأكد القاصى والدانى فى العالم أجمع ان مصر لا تنسى أبناءها.

وتحت عنوان (مصر تتحول لـ الاقتصاد الأخضر)، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التقت مامى ميزوتورى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، خلال زيارتها لمصر، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك فى ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بشرم الشيخ وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث فى ضوء أولويات التنمية فى مصر وخطة 2030.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة التعاون الدولى أعربت عن تطلعها لأن يتم تعزيز أوجه التعاون بين مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والحكومة المصرية، فى ضوء إطار سندى للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015، والذى يستهدف بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتأهب لها والحد من مخاطرها.

عربيا، وتحت عنوان (تشييع جثمان الإعلامية شيرين أبوعاقلة)، أبرزت صحيفة (المصرى اليوم)، مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، فى تشييع جثمان الصحفية الشهيدة، من مقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، بحضور رسمی وشعبى كبير.

وأوضحت أن "أبومازن" وضع إكليلا من الزهور على جثمان "شيرين"، الملفوف بالعلم الفلسطينى، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسى فى مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك اليوم.

ونقلت الصحيفة عن أبومازن القول" نودع اليوم شهيدة القدس وشهيدة الحقيقة والكلمة الحرة"، مضيفا أن جريمة قتل "شيرين" ليست الجريمة الأولى، حيث سقط قبلها عشرات من شهداء الكلمة، وحمل عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن الجريمة، وأعلن رفض السلطة فكرة التحقيق المشترك مع إسرائيل.