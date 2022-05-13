تحويلات مرورية بالجيزة لإنشاء كوبرى سيارات بشارع السودان

جدة - نرمين السيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ تزامنا مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة.





ويربط الكوبرى الجديد محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" بمحور صفط اللبن وشارع السودان، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع السودان بالإتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كوبرى ثروت، تحديدا الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمسافة 150م.

وسيكون الغلق لمدة 15 يوما فقط إبتداء من الساعة الـ 1 صباح يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت، الموافق 27 مايو 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة العمل.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت" قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة الكوبرى" يتم إستحداثها وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر المشار إليه إلى إتجاهين لحركة المرور ثم إستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150م ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.