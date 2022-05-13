المشاركون فى دورة الإذاعات الإسلامية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد محمد على

جدة - نرمين السيد - يؤدى المشاركون فى فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، صلاة الجمعة اليوم 13/ 5/ 2022م بمسجد محمد على بالقلعة، حيث يؤدى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان: "الصانع المتقن والجندى المرابط يدًا بيد".





يأتى ذلك على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التى يشارك فيها نحو 25 مشاركًا من واحد وعشرين دولة من رؤساء ووكلاء ومديرى الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها. وعقب صلاة الجمعة سيقوم المشاركون بجولة فى القلعة، مع زيارة للمتحف الحربى للوقوف على جانب من تراثنا العظيم وحضارتنا العريقة.

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