استكمال الاختبارات التحريرية لمسابقة قيادات الإدارة المحلية الأحد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحى.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاختبارات تتضمن اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها.

وقال الوزير إن اختبارات المتقدمين للمسابقة والبالغ عددهم 980 بدأت بإجراء مقابلات شخصية لهم عن طريق اللجنة العليا للقيادات، موضحا أنه تقدم على موقع الوزارة عدد 1906 متقدما وتم مراجعة وفحص ملفاتهم جميعا وتم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وانتهت المقابلات الشخصية لهم نهاية شهر مارس الماضى.

وأوضح محمود شعراوى أنه سيتم اختبار 254 متقدما خلال هذا الأسبوع لافتا إلى أنه تم اختبار 626 من المتقدمين قبل بداية شهر رمضان المعظم وتم تأجيل اختبار باقى المتقدمين إلى بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقدمين.

وكشف شعراوى عن أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة وإختيار المتميز منهم كقيادات المحلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة تتم بكل شفافية ومعايير واضحة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال اختيار عناصر قادرة على العطاء، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى أيضا فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والإرتقاء بمستوى الاداء.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر من العام الماضى عن مسابقة لتعيين قيادات محلية طبقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقا للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وقامت اللجنة العليا للقيادات برئاسة وزير التنمية المحلية والتى تضم فى عضويتها خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة، بمناقشة المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، وما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم فى إحدى وظائف قيادات الإدارة المحلية.