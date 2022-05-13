الصانع المتقن والجندى المرابط يدا بيد.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: كل الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة، وأحيى بطولات رجالها وتضحياتهم فى مواجهة الإرهاب