الداخلية تعلن إجراء قرعة الحج بـ6 محافظات غدا

جدة - نرمين السيد - وبدأ التقديم لحج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.