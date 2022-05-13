قطع المياه عن 4 مناطق اليوم بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق اليوم الجمعة 13 مايو لمدة 6 ساعات نظرًا لأعمال إحلال وتجديد قطر 600 مم بشارع أسوان للربط على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.





وأكدت الشركة أن المناطق المتأثرة هى "شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغنى – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته". وأكدت الشركة أنه تم سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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