قطع المياه عن بعض شوارع الدقى اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال الشركة إن الشوارع هى (شارع السلولى - شارع أمير الرفاعى - شارع رفاعة - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبى إمامة - شارع ابن مروان) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة12 ليل اليوم الجمعة الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق ١٤ /٥ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الرى ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبرى المشاة أمام مجلس الدولة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.