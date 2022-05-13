صبحى: حريصون على دعم الشباب بالبرامج التكنولوجية المعززة لحماية البيئة

جدة - نرمين السيد - وأشاد صبحى بجهود الوزارة الرامية لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال قنوات التواصل الاجتماعى، وبث الرسائل الإيجابية ذات الإسهام فى تحفيزهم للمشاركة فى جميع المبادرات الشبابية الخضراء، التى تهدف إلى بناء المجتمع نحو خطط عمل لتحويل مراكز الشباب لمراكز خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة لاستغلال مراكز الشباب فى تنظيم نوادى الشباب والمناخ والبيئة لدعم العمل البيئى.

جاء ذلك خلال مشاركة صبحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، أولى فعاليات مهرجان التوعية بالتغيرات المناخية، الذى يحمل شعار "شباب من أجل الأخضر"، بمشاركة 500 شاب وشابة، فى مركز شباب الشلالات بمحافظة الإسكندرية.

وتنفذ الوزارة المهرجان من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى "الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية بالوزارة، بالشراكة مع السفارة الألمانية فى القاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى(giz).

وقال صبحى، خلال كلمته، إن "الشباب يتحلون بميزة أكثر من غيرهم فى مواجهة التغير وخوض غمار علوم جديدة، ولاسيما ذات العلاقة بالجوانب الفنية والعلمية والتقنية، ولديهم قدرة على استخدامها بطرق إبداعية خلاقة، وهناك اهتمام قوى من الدولة المصرية والقيادة السياسية لــ"مؤتمر دول الأطراف المناخية cop27" المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم".

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة، لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى تحقق الأهداف المشتركة.

من جانبه، رحب السفير الألمانى فرانك هارتمان، بالمشاركين ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدا أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل انطلاقة جوهرية وانجازا هاما لدعم النشء الشباب، من خلال التركيز على الابتكار من أجل التنمية، مشيرا إلى أن برامج الشراكة مع الوزارة ممتدة فى جميع المجالات، كمنهج عمل لما تتمتع به من رؤية شاملة واستراتيجية نوعية تعزز استدامة المبادرات فى كافة المجالات، من منطلق المسوؤلية الوطنية والمجتمعية.

بدوره، أعرب السفير الألمانى، عن سعادته بعقد اجتماع تنسيقى مع الدكتور أشرف صبحى؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ العديد من الفعاليات تمهيدا لقمة المناخ COP27، وكذلك سعادته بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

ونوه بأنه رغم عمل الحكومات والدول، إلا أن مشكلة التغير المناخى تنبع من الحلول الفردية بالأساس والسلوكيات، التى من شأنها الحفاظ على البيئة، وحث الشباب على القيام بدوره وتحمل المسئولية للحفاظ على البيئة، مشيدا بالدور الرئيسى لمؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات، ودعا الشباب للاستتمتاع بفعاليات اليوم وأنشطته التى تحوى على الكثير من الابتكار والتعلم.

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبى كرستيان برجر إن الشباب هم الحاضر والمستقبل، وأننا نعول عليهم ونحتاج إلى جهدهم وأفكاراهم لمواجهة التغير المناخى، ودعا الشباب لتقديم الأفكار والمشاركة الفعالة فى قمة المناخ القادمة المقامة على أرض مصر الحضارات.

وتطرق توبياس ثيل، نائب مدير عام مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر GIZ، إلى أهمية قضية التغير المناخى عالميا، موضحا أن الإسكندرية من أكثر بلدان العالم تأثرا من خلال ارتفاع سطح البحر، مشددا على ضرورة التعاون الدولى لحل مشاكل المناخ، والدخول فى الشراكات وتكاتف كل الجهود لإيجاد فرصة حقيقية لتجتنب أثار المناخ.

من جانبه، قال مصطفى عز العرب، ممثل وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية تعمل على ثلاث مستويات تمهيدا لقمة المناخ القادمة Cop27، وهناك ترتيبات لإعداد المتطوعين لتنظيم الحدث العالمى على أرض مصر، وفق معايير صارمة لإختيار أفضل العناصر المحلية والدولية.

واستعرض المشاركون بالمهرجان، تقديم 11 مبادرة شبابية، وأنشطة تفاعلية، تستهدف رفع بناء الوعى البيئى لدى الشباب والتوعية بمخاطر تغير المناخ.

كما استعرض المشاركون، جانبا من المبادرات والأنشطة التفاعلية، والألعاب المبتكرة، وتجارب تهدف إلى زيادة وعى الشباب المصريين حول تغير المناخ.

وشهد فعاليات المهرجان، على مدار اليوم، كل من أحمد عفيفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأوفا جيلن ممثل السفارة الألمانية، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية بالوزارة، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وخالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية.

كما حضر شون أوريجان، سفير أيرلندا فى القاهرة، ومارك باريتى سفير فرنسا فى القاهرة، واختتمت فعاليات المهرجان، بتكريم أعضاء المبادرات المشاركة من خلال وزارة الشباب والرياضة