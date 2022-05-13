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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /697403/نشرة-أخبار-الفن-نقابة-الممثلين-تطالب-بالتحقيق-في-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-أديل-تحسم-الجدل-حول-انفصالها-عن-حبيبها-وهذا-ما-قالته-سهر-الصايغ-غن-مشاهد-التحرش

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق13 من شهر مايو العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وكذلك بعض الأحداث الحزينة التي نشرت الحزن في الوسط الفني، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز هذه الأحداث.

نقابة الممثلين تطالب بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان نعي للإعلامية الفسلطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء برصاص من الاحتلال الإسرائلي، جاء فيه: “تدين مجلس نقابة المهن التمثيلية وكل جمع فناني مصر الاعتداء الغاشم الذي راح ضحيته الاعلامية الكبيرة شيرين ابو عاقلة التي وافتها المنية في ميدان العمل، ويضم فناني مصر صوتهم الي كل الاصوات الحرة بالوطن والعالم اجمع إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق لمقتل الصوت الفلسطيني الحر شيرين ابو عاقلة”. وتابعت: “ويتقدم فناني مصر بخالص التعازي للدولة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية التي تجري في عروقنا جميعا، عاشت الحرية عاشت فلسطين الشقيقة”. أديل تحسم الجدل حول انفصالها عن حبيبها كشفت الفنانة العالمية أديل مؤخرًا حقيقة انفصالها عن صديقها بعد الجدل الكبير الذي تسببت به خلال الساعات الماضية، اذ قامت بنشر مجموعة صور جمعتهما سويا من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “الانستجرام”، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها وتفاعلوا معها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتساءل عن حقيقة الانفصال وأخرى سعيدة بأنهما مازالا معا. سهر الصايغ تتحدث عن مشاهد التحرش أكدت سهر الصايغ أن مشهد الإغتصاب كان من أصعب المشاهد في مسلسل الطاووس مضيفة: “مدورتش كتير عليه لأنه موجود في كل البيوت على اختلاف أنواع التحرش البصري والجسدي، ولكن تمثيل المشهد كان صعب وصعوبته أن الناس لازم تصدقك بنسبة100%”، وأكدت: “"المجتمع وصل للذروة في قضية الاغتصاب وفي الأول كان قليل، ولكن مؤخرًا أصبح منتشرًا جدًا وبطرق كتيرة ومبقاش يمارس الخفاء”. وفاة زوجة الفنان هشام عبد الحميد رحلت عن عالمنا اليوم زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا، وجاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار الفن: "نقابة الممثلين تطالب بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.. أديل تحسم الجدل حول انفصالها عن حبيبها.. وهذا ما قالته سهر الصايغ غن مشاهد التحرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.