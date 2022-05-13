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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697401/مسلسل-المداح-كان-واقعي-وبخاف-أقرب-من-أدوار-السيرة-الذاتية-تصريحات-سهر-الصايغ-في-أسرار-النجوم

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر "نجوم إف إم" وذلك في مساء يوم الخميس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهر الصايغ وتحدثت سهر الصايغ عن العديد من الأشياء بداية من تركها مجال طب الاسنان واتجاهها للتمثيل، وصعوبتها في كفر دلها ومسلسل الطاووس، فضلا غن شخصيتها في مسلسل المداح 2 مع الفنان حمادة هلال، وتصريحات أخرى جاءت على النحو الأتي: تصريحات سهر الصايغ في أسرار النجوم - مليكة جنية فرفوشة على خلاف المعتاد. - مسلسل المداح 2 مسلسل مخيف وكنت خايفة من تحمل النتيجة. - بستشير والدتي في كل أعمالي وأحيانا بصلي استخارة. - مسلسل كفر دلهاب كان عالم فانتازيا وكله من خيال المؤلف. - مسلسل المداح 2 القصة واقعية. - السحر والحسد موجودان وربنا قال واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. - مبلتفتش للقلة المسيئة اللي بيوجوه ليا انتقادات. - فتى أحلامي لازم يكون عارف ربنا جدا ويكون راجل. - التمثيل بيصلح من نفسية الناس وبيخليكي شخصية متزنة. - التحرش أصبح منتشرًا جدًا وبطرق كتيرة ومبقاش يمارس الخفاء. - مدورتش كتير على مشاهد التحرش لأنه موجود في كل البيوت باختلاف الطريقة بصري أو جسدي. - مشهد التحرش في الطاووس كان من أصعب المشاهد. - بخاف أقرب من أدوار السيرة الذاتية وبتظلم الفنان اللي بيعملها. أخر أعمال سهر الصايغ يذكر أن أخر أعمال سهر الصايغ مسلسل المداح 2 أسطورة الواديالذي استكمل قصة صابر “حمادة هلال” بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء، وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.

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