عملاء اتصالات مصر Etisalat Misr: "شركة نصابين"

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - اشتكي عملاء اتصالات مصر Etisalat Misr أكثر من مرة نتيجة إهمال الشركة في تلبية احتياجاتهم، فضلا عن تجاهل خدمة عملاء اتصالات مصر لاستفساراتهم، ويوضح دوت الخليج شكاوي عملاء اتصالات مصر وأبرز تعليقاتهم.

شكاوي عملاء اتصالات مصر علق عميل Etisalat Misr عبر صفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، "شركة غير قانونية بالمرة". وتابع عميل آخر: "شركة نصابين وحرامية". وطالب آخر من خدمة عملاء اتصالات أن ترد.

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