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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697398/سهر-الصايغ-التحرش-موجود-في-كل-بيت-مصري-ومبقاش-يمارس-في-الخفاء

تحدثت الفنانة سهر الصايغ خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” المذاع على نجوم إف أم، عن مشاركتها في مسلسل الطاووس، وموقفها من التحرش والاغتصاب والصعوبات التي واجهتها في الدور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهر الصايغ عن مسلسل الطاووس

قالت سهر الصايغ: “"المجتمع وصل للذروة في قضية الاغتصاب وفي الأول كان قليل، ولكن مؤخرًا أصبح منتشرًا جدًا وبطرق كتيرة ومبقاش يمارس الخفاء”.

وأضافت: “ مسلسل الطاووس قدم قضية هامة ممكن تغير المجتمع، والمسلسل نجح رغم أنه عرض في رمضان في موسم ثقيل بمواضيع ونجوم كبار ومتعملوش دعايا كبيرة”.

سهر الصايغ تتحدث عن نهاية مسلسل الطاووس

وتطرقت سهر الصايغ للحديث عن نهاية مسلسل الطاووس، فقالت: “في مجتمعنا البنت اللي بتتعرض لاغتصاب جماعي مش بترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي، فعشان المسلسل ميزايدش على الواقع المخرج حب يكون النهاية كدة”.

سهر الصايغ: “مشهد التحرش موجود في كل بيت مصري”

وأكدت سهر الصايغ أن مشهد الإغتصاب كان من أصعب المشاهد في العمل، مضيفة: “مدورتش كتير عليه لأنه موجود في كل البيوت على اختلاف أنواع التحرش البصري والجسدي، ولكن تمثيل المشهد كان صعب وصعوبته أن الناس لازم تصدقك بنسبة100%”.

أخر أعمال سهر الصايغ

يذكر أن أخر أعمال سهر الصايغ مسلسل المداح 2 أسطورة الواديالذي استكمل قصة صابر “حمادة هلال” بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء، وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.