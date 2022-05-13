شكرى يشارك فى عشاء عمل على هامش اجتماع تنفيذ تعهدات المناخ بالدنمارك

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم الخميس، فى عشاء عمل أقامه الجانب الدنماركى، بمناسبة الاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ، وذلك بحضور ولى عهد مملكة الدنمارك الأمير فريدرك.





وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن شكرى أكد - فى كلمته - أن الاجتماع الوزارى وفر فرصة هامة للتعرف على الموقف الحالى لتنفيذ تعهدات المناخ. وأشار إلى أن لقاءات اليوم مع المسئولين الدنماركيين؛ تطرقت لمختلف جوانب علاقات التعاون الممتدة بين البلدين، بما فى ذلك موضوعات المناخ.

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