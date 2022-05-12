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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697397/سهر-الصايغ-كفر-دلهاب-كان-أول-عمل-رعب-في-مصر-ومليكة-جنية-فرفوشة

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر "نجوم إف إم" وذلك في مساء اليوم الخميس، وتحدثت خلاله عن مشاركتها في مسلسل “المداح 2” الذي عرض على قناة أم بي سي مصر في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهر الصايغ عن مسلسل المداح 2

كشفت سهر الصايغ في بداية الحديث عن رأيها في أعمال الرعب في مصر، مؤكدة أنهم لم يقدموا رعبًا جيدًا قبل مسلسل كفر دلهاب الذي كان أول عمل رعب جيد وأول تعاون لها مع الفنان يوسف الشريف.

وتطرقت بالحديث عن دورها في المداح 2، فقالت: “مسلسل مخيف وهو جزء تاني بعد النجاح الكبير اللي حققه الأول السنة اللي فاتت مع نجم كبير وهو حمادة هلال”.

وأضافت: أنا كنت دخيلة على العمل وكنت خايفة من النتيجة جدا، والشخصية كانت صعبة والجنية كان على غير العادة المخرج مكنش عايزها حادة، كان عايزها فرفوشة عكس الشكل الشيطاني، ودا كان سلاح ذو حادين ، إما الناس تصدق وتخاف أومتصدقش وتضحك”.

سهر الصايغ

وسبق وأنا تحدثت سهر الصايغ عن العمل خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، كاشفة عن سبب قبولها بالدور: “حبيت الدور بسبب الاختلاف، ودور الشيطان والجن اتعمل قبل كدة لكن فكرة ان الست جن كان مختلف وكان عندي تجربة من كفر دلهاب، ومخوفتش من الجن ولكن خوفت من الجمهور”.

واستكملت: “في ناس حقيقة بتوسوس لناس تانية وشياطين الانس كتير”.

مسلسل المداح 2

من الجدير بالذكر، أن يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويستكمل مسلسل المداح 2 قصة «صابر» بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء، وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث