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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /697396/حسام-الخولي-الوضع-العالمي-يبرز-أهمية-توقيت-الحوار-الوطني-وحالة-النضح-زادت-لدى-الأحزاب

أشاد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بترحيب الحزب لدعورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني ، مؤكدًا علي أن توقيتة هام للغاية.

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حسام الخولي: "مستقبل وطن" يرحب بدعوة الحوار الوطني

وقال "الخولي" خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة" المذاع قناة اكسترا نيوز، إن الوضع العالمي معقد جداً وهذا يبرز أيضا أهمية توقيت الحوار الوطني، مؤكدا علي أن حالة النضج زادت لدي الأحزاب السياسية خلال الفترة الأخيرة.

حزب مستقبل وطن يلبي دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب

وكان قد تلقـى حـزب مستقبل وطـن الدعوة الكريمـة مـن الأكاديميـة الوطنية للتدريـب للمشاركة فـي جلسـات الحـوار الـوطـني ، ويـود الحزب أن يؤكـد اسـتجابته الفورية لمبادرة رئيس الجمهوريـة لإجراء ذلك الحوار.

وأعلن الحـزب أنـه بالفعـل تم توجيـه كـوادره وخبراتـه السياسية والمتخصصة فـي كـافـة المجالات لإعداد الرؤية المطلوبةلمصلحة الوطن والمواطن .

وتوجه الحـزب بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الرئيس عبدالفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة للجهـود المستمرة في بنـاء الجمهورية الجديدة.

لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة الحوار الوطنى ..وتعلن عن قرب قائمة عفو جديدة

رحبت لجنة العفو الرئاسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء.

وفى هذا السياق فان لجنة العفو الرئاسى إذ تثمن تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن الى آفاق مستقبل أفضل للجميع والى وطن أرحب يتسع للجميع .