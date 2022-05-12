توتنهام يُسقط أرسنال بثلاثية ويشعل صراع المركز الرابع فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:24 مساءً - حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه لاعب الوسط المصرى محمد النني، بنتيجة 3 - 0، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، في المواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروى الحالي 2021-2022.

أحرز هارى كين هدف التقدم لصالح توتنهام في الدقيقة 22 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف هارى كين الهدف الثانى لفريق توتنهام في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى عزز النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون تفوق السبيرز، بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 47.

وأكمل فريق أرسنال المباراة بعشرة لاعبين فقط بعدما حصل لاعبه روب هولدينج على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 33 من زمن المباراة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، فيما توقف رصيد أرسنال عن 66 نقطة فى المركز الرابع، ليشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الرابع قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، فيما توقف رصيد أرسنال عن 66 نقطة فى المركز الرابع، ليشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الرابع قبل جولتين من نهاية المسابقة.