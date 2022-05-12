إصابة ميكيسونى فى مران الأهلي ونقله للمستشفى فى الجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:24 مساءً - تعرض لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بمران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر استعدادا للقاء العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف. ويخضع ميكيسوني لفحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالجزائر، للتعرف على التشخيص النهائى لإصابته.

وغادر ميكيسوني مران الأهلي مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة، وتوجه رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على استاد مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.