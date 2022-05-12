سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: إقامة علاقات دبلوماسية مبكرا مع مصر كان بمثابة مقدمة لعلاقات تاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:24 مساءً - أكدت سفيرة سلوفينيا لدى مصر ماتيا بريفولشيك، أهمية إقامة بلادها العلاقات الدبلوماسية مع مصر، فى مرحلة مبكرة، حيث كانت بمثابة مقدمة لعلاقات تاريخية جرى تطويرها.

جاء ذلك في كلمة ألقاتها السفيرة مساء اليوم في احتفال أقيم بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفينيا، بحضور السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا، ولفيف من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأعربت عن اعتقادها بأن العقود القادمة ستشهد تحقيق المزيد من التقدم المهم في العلاقات بين مصر وسلوفينيا، ذات المنفعة المتبادلة والمزيد من العمل المشترك حول كيفية معالجة المشاكل التي يواجهها جيراننا والعالم، مشيرة إلى أن سلوفينيا احتفلت - العام الماضى - بعيدها الثلاثين كدولة حرة، مساوية لجميع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتتمتع سلوفينيا بعلاقات ودية وطيدة مع مصر، تتجاوز الاحتفال بمرور 30 عاما، على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يوجد بين البلدين حوار سياسي منتظم واتصالات بين مختلف المؤسسات الحكومية، على جميع المستويات، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولا تزال مصر أهم شريك تجاري لسلوفينيا في إفريقيا، بالإضافة إلى كونها نقطة دخولها إلى الأسواق في المنطقة. وتقدر سلوفينيا عاليا مصر، كشريك استراتيجي مهم ووسيط نشط في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.