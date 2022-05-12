سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: سنشهد المزيد من التقدم فى العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاتها السفيرة مساء اليوم فى احتفال أقيم بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفينيا، بحضور السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا، ولفيف من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر.
وأعربت عن اعتقادها بأن العقود القادمة ستشهد تحقيق المزيد من التقدم المهم فى العلاقات بين مصر وسلوفينيا، ذات المنفعة المتبادلة والمزيد من العمل المشترك حول كيفية معالجة المشاكل التى يواجهها جيراننا والعالم، مشيرة إلى أن سلوفينيا احتفلت - العام الماضى - بعيدها الثلاثين كدولة حرة، مساوية لجميع الدول الأخرى فى جميع أنحاء العالم.
وتتمتع سلوفينيا بعلاقات ودية وطيدة مع مصر، تتجاوز الاحتفال بمرور 30 عاما، على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يوجد بين البلدين حوار سياسى منتظم واتصالات بين مختلف المؤسسات الحكومية، على جميع المستويات، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولا تزال مصر أهم شريك تجارى لسلوفينيا فى إفريقيا، بالإضافة إلى كونها نقطة دخولها إلى الأسواق فى المنطقة. وتقدر سلوفينيا عاليا مصر، كشريك استراتيجى مهم ووسيط نشط فى تخفيف حدة التوترات فى المنطقة.
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