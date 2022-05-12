جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم تدشين معرض فنون الخط العربى ومعرض الكتاب التونسى فى إطار فاعليات عام الثقافة المصرى التونسى، وذلك بمدينة الثقافة التونسية الشاذلى القليبى.





كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى والسيدة نجلاء بودن رمضان افتتاح معرض الخزف التونسى، وأوبريت استعراضى قدمته فرقة الفنون الشعبية التونسية على مسرح الأوبرا، حيث قدمت باقة من الأغانى التراثية المبهجة، فيما إرتدى أعضاء الفرقة التونسية الملابس التقليدية فى أجواء مفرحة سادت جميع الحضور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى وبودن يشهدان احتفالية فنية ضمن فعاليات عام الثقافة المصرى التونسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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