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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697391/بصورة-من-الطفولة-محمد-هنيدي-يسخر-من-شكله-خدود-متمنهاش-لألد-أعدائي

شارك الفنان محمد هنيدي صورة له من صندوق طفولته، وتعمد السخرية من شكله وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية محمد هنيدي من نفسه

كتب محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، معلقا على صورة له منذ أن كان طفلا: “خدود ماتمنهاش ل ألد أعدائي كانوا يعدوا يأكلوني عشان اكبر .. وكانت خدودي بس اللي بتكبر”.

محمد هنيدي يتنظر عرض فيلم الجواهرجي

من ناحية أخرى يخوض الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم “الجواهرجي” بجانب لفنانة منى زكي التي تغيبت عن الماراثون الرمضاني هذا العام بعدما حققت نجاحا ساحقا في العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” مع الفنان محمد فراج.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تلحق بالفنانة منى زكي وزوجها الفنان محمد هنيدي، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد السعدني، لبلبة، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، ريم مصطفى، تارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

وكانت أخر أعمال محمد هنيدي فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

و تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.