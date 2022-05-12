انت الان تتابع تفاصيل خبر في أقل من 3 ساعات.. كاف يرفض طلب اتحاد الكرة بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697390/في-أقل-من-3-ساعات-كاف-يرفض-طلب-اتحاد-الكرة-بتنظيم-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم رفضه لطلب الإتحاد المصري باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022، استنادًا إلى حسم القرار باختيار المغرب كبلد مستضيف لنهائي البطولة.

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وأصدر كاف بيانًا قال فيه: تلقى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإتحاد الأفريقي أنه يقدّر ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.

لكنه أكد في ذات الوقت أنه ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا ذهابا واحدا بدلا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب.علاوة على ذلك، فإن كاف ملزم أيضا بقواعده وقواعد فيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء البطولة.

المغرب

وأشار إلى أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مصر لم تقدم محاولة.

ولفت أيضًا إلى أنه تقدمت جنوب إفريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامها باستضافة نهائي دوري الأبطال لكن لم تستوف معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات.

وكشف عن أن مصر قدمت مصر عرضا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية لكنها لم تفي بمعايير تقديم البلد المضيف.

انسحاب السنغال

وبناءًا على ذلك، فقد منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها.

ولفت إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بدلا من نهائي من مباراة واحدة.

الأهلي واتحاد الكرة

وكان النادي الأهلي قد طلب من الإتحاد المصري لكرة القدم تقديم طلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال، وهو ما قامت به الجبلاية بالفعل اليوم، وجاء رد كاف على خطاب الإتحاد المصري بالرفض في أقل من 4 ساعات من موعد الإعلان عن إرسال الخطاب.