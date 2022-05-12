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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697388/النائبة-مي-رشدي-الحوار-الوطني-يهدف-إلي-مرحلة-سياسية-جديدة-قائمة-على-استيعاب-الجميع

اعلنت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، دعمها لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

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النائبة مي رشدي: الحوار الوطني يهدف إلي مرحلة سياسية جديدة قائمة على استيعاب الجميع

وأكدت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الحوار يهدف إلي مرحلة سياسية جديدة قائمة على استيعاب الجميع بمختلف أيدولوجياتها، وأن يجلس الجميع على مائدة حوار وطني دون إقصاء أو تمييز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مشاركة وتمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني، بداية نحو تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويضع خارطة طريق للحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة تتوافق مع الجمهورية الجديدة.

ووجهت النائبة مي رشدي خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أفسح المجال لحوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.