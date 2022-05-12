انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي والجبلابة إيد واحدة.. عويل في الجزيرة بسبب ملعب نهائي «الأبطال».. وكاف: مش هرجع في قراري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697386/الأهلي-والجبلابة-إيد-واحدة-عويل-في-الجزيرة-بسبب-ملعب-نهائي-الأبطال-وكاف-مش-هرجع-في-قراري

تصدرت أزمة الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال أفريقيا المشهد الرياضي في القارة الأفريقية كلها، وأصبح حديث الوسط الرياضي، وذلك بعد إسناد كاف تنظيم المباراة لدولة المغرب، للعام الثاني على التوالي، والتي من المرجح بنسبة كبير أن يكون نادي الوداد المغربي أحد طرفي النهائي إلى جانب النادي الأهلي، وفقًا لنتائج ذهاب مبارياتي نصف النهائي.

دوت الخليج

حالة غليان داخل الفريق الأحمر أعقبت قرار الاتحاد الأفريقي، حيث يرى الأهلي أن تلك الخطوة تنسف بكل قواعد اللعب النظيف وتهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، خاصة وأن كاف لم يعلن بشكل رسمي عن فتح باب التقدم لاستضافة نهائي البطولة القارية.

وهنا بدأت الحرب الإعلامية تدور بين الأهلي و كاف والمغرب، حيث قام النادي الأهلي بإصدار عدد من البيانات في محاولة للحفاظ على حقوقه في المنافسة على البطولة في ظل تكافؤ للفرص بين جميع الأندية، ومطالبًا الاتحاد القاري بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

المحكمة الرياضية

وفي هذا الصدد، فقد صعد النادي الأهلي، الأزمة إلى المحكمة الرياضية الدولية ليحتكم إليها طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي، في بيانه، أمس الأول، أشار إلى أن موقفه يأتي ردًا على رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الأوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته.

ولم يكتف النادي الأهلي بتلك الخطوة، بل قام بإرسال خطاب إلى الإتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقي، خاصة بعد انسحاب السنغال، وهو ما قامت به الجبلاية بالفعل، حيث أرسلت خطابًا رسميًا، ضمن سلسلة خطابات أرسلتها إلى الإتحاد الأفريقي من أجل اختيار ملعب محايد لإقامة المباراة.

كاف يصدم الأهلي

في المقابل رد كاف على النادي الأهلي من خلال لوكسو سبتمبر مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي صرح بأن كمسؤول عملية اختيار الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا تتم بوضوح وشفافية، حيث يُطلب من الدول أن ترد علينا، وذلك حدث في شهر يناير.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أرسل رسالة لكل أعضاء الدول وعددهم 54 دولة، ولم يتقدم سوى السنغال والمغرب لاستضافة النهائي وكان هناك مرشحان فقط، إلا أن السنغال انسحبت، ليصبح هناك دولة مرشحة وهي المغرب.

الوداد يرد

على جانب آخر، قال سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، إنه الإتحاد المغربي لكرة القدم تقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ بداية دور المجموعات، والتي كانت تضم 16 فريقًا. وأشار إلى أن التصويت منح الدار البيضاء انتصارا كاسحا بـ16 صوتا مقابل 9 لداكار عاصمة السنغال، وأي مخالفة لنتائج هذا التصويت ستكون ضربا للديموقراطية وهذا في تقديري المتواضع مستبعد.