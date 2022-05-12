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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697383/مسار-إجباري-يتألق-على-مسارح-أوروبا-بين-برلين-وباريس

يشهد فريق مسار إجباري حالة من النشاط الفني من خلال حفليين متتالين في دول أوروبا تحيهم لأول مرة في تاريخها الفني احتفالا بألبومهم الجديد "نص الحاجات”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفلات مسار إجباري

تحيى مسار إجباري حفلها الأول في برلين عاصمة ألمانيا في يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو على مسرح Oyoun الثقافي، ليكون حفلها الثاني في باريس ثاني يوم من حفلها في برلين وذلك على مسرح Pan Piper.

أتى ذلك ضمن جولات فريق مسار إجباري بحفلاتهم المختلفة ضمن دول العالم ودولة مصر، اذ تخطط لبرنامج حفلات مبهر سيتألق به الفريق طوال السنة.

مسار إجباري تحتفل بألبوم نص الحاجات

هذا وطرح فريق مسار إجباري أحدث أعماله الغنائية “نص الحجات” وتأتي كلماتها على النحو الأتي: مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها نص امتحان مالملزمه نص الحلول هتحلها.

كلمات أغنية مكتوب عليا

مكتوب عليك حبة حاجات ، حبة حاجات من ضمنها تبص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش ، كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عنك مره حاش ، نص اللي كان مغفلك ياما تهت ياما، و اتمنيت علامه و مشيت عكس عكاس و اتعشمت في ناس عايش بين وشوش ، عايز ناس ماجوش انصاص بحوّشها و بحوش لحالي ، بحالي انا اللي اتكفيت ، و انا اللي اكتفيت و رحت ياما و ياما جيت ، لفيت و بقيت انا الحاوي ، انا الغاوي ، ده انا مخاوي انا الغاوي في عز النوّه أعوم و ياما وقعت ياما ، بس برجع تاني اقوم بص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات فتعيد حساب كل اللي الحاجات تلقى اللي فاتك كملك.

وتعد الأغنية الجديدة أولى بشائر ألبوم مسار إجباري الرابع، والذي يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجاري، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.