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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697382/رئيس-صحة-الشيوخ-التمريض-تعد-من-أشرف-المهن-وأسماها-علي-الإطلاق

شارك النائب محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم في الإحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة للتمريض وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة ، للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

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الدكتور محمد جزر: أنتم من إختاركم الله وأستأمنكم علي أرواح عباده وأسرارهم

ووجة “جزر” ،الشكر لأعضاء هيئة التمريض ، مؤكدا أنه يكن لهم كل إحترام وتقدير ومعزةً خاصة علي المستوي الشخصي والمهني مما جعلني حريصاً أن أتواجد اليوم للإحتفال سوياً بيومهم العالمي.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في كلمتة، أنني إذ أنتهز هذه الفرصة للتأكيد علي الدور الهام والأساسي والذي تقوم به هيئة التمريض جنباً إلي جنب مع إخوانهم من السادة الأطباء والصيادلة لتقديم خدمة طبية تتناسب وعراقة مهنة الطب في مصر .

متمنياً أن تشهد السنوات القادمة تحسناً إيجابياً وملموساً تجاه احوال التمريض في مصر وخاصةً من ناحية التدريب والممارسة الآمنة ، مع ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتحسين الأوضاع المادية وتغيير الصورة الذهنية لملائكة الرحمة والتي تكونت علي مدار العقود نتيجة لعدم دراية ووعي المجتمع بدور هذه المهنة والتي تعد من أشرف المهن وأسماها علي الإطلاق .

كما وجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، نصيحة لهيئات التمريض في مصر ، وهي أن يضعوا دائماً صوب أعينهم قوله تعالي في كتابه الكريم"وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "

فأنتم من إختاركم الله وأستأمنكم علي أرواح عباده وأسرارهم وعوراتهم ،نعم أنتم دون غيركم قد نلتم هذا الشرف العظيم وحُمِلتم بهذه الأمانة الكبيرة، فطوبي لمن يؤدها منكم بحقها.

وأخيراً أختتم كلمتي إلي شهداء الوطن في كافة ساحات المعارك حربية كانت أو مدنية واذكركم بقول الله تعالي"مّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)" .

جاء ذلك بحضور ومشاركة ، الوزير الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المستشفيات الجامعية والمتحدث بإسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ،والنائبة الدكتورة كوثر محمود عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونقيبة التمريض.