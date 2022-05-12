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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697380/ياسمين-صبري-تبدأ-تصوير-فيلم-صقر-المحروسة-بجانب-أحمد-عز-بهذا-الموعد

تستعد الفنانة ياسمين صبري لبدء تصوير فيلمها الجديد “صقر المحروسة” التي تخوض بطولته بجانب الفنان أحمد عز لأول مرة في عالم السينما، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بدء تصوير فيلم “صقر المحروسة”

وتجسد الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث العمل، فتاة تقع في حب أحمد عز ويجمعهم قصة شيقة وممتعة يرصدها أحداث العمل، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

بينما يجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.

ياسمين صبري في مسلسل الشادر

هذا وتعود الفنانة ياسمين صبري للدراما المصرية بعد طول غياب من خلال مسلسل جديد بعنوان “الشادر”، وهو ينتمى للاعمال الدرامية القصيرة والمكونة من 15 حلقة، ومن المقرر أن تظهر به بدور فتاة شعبية، ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

كما نافست في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية” وشاركها في البطولة مجموعة من النجوم مثل أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وأيتن عامر وإدوارد وآخرين من النجوم وحقق نجاحا كبيرًا وقتها ثم أعلنت عن العديد من الاعمال الفنية التي من المقرر أن تشارك بها لكن لم يحظى حظها باستكمال تلك الأعمال الفنية.