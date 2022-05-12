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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697393/عميل-Vodafone-بسخرية-أنا-مش-قافل-موبايلي--أنا-فودافون

يوم تلو الآخر، تزداد شكاوي عملاء فودافون من تجاهل خدمة عملاء فودافون Vodafone في الرد على مشكلاتهم، واستفساراتهم، ويتجهون إلى تحويل خطواتهم، أو الأمل في إيجاد حل من قبل مسئولي الشركة، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء فودافون Vodafone الواردة.

شكاوي عملاء فودافون Vodafone وقال أحد عملاء فودافون عبر صفحة شركة Vodafone الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا مش قافل موبايلي.. أنا فودافون !"، بإشارة لضعف الشبكة. وأضاف عميل آخر: "مش بتردوا ليه على شات، عمال اختار تشات مع أحد الموظفين و من بدري ومفيش رد". وعلق عميل فودافون آخر "عندي استفسار ومش عارف أوصل لخدمة العملاء برجاء التواصل معايا في أقرب وقت".

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