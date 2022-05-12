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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697384/عملاء-بنك-الإسكندرية-يشكون-الخدمة-مبيردوش-وماكينات atm-قليلة

اشتكي عملاء بنك الإسكندرية من سوء الخدمات المقدمة، وتجاهل موظفي خدمة عملاء بنك الإسكندرية لاستفساراتهم أكثر من مرة، مع الانتظار بالساعات، فضلاً عن قلة ماكينات atm بنك الإسكندرية على مستوي الجمهورية، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك الإسكندرية

شكاوي عملاء بنك الإسكندرية

قال أحد عملاء بنك الإسكندرية عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، :"أنا بكلم خدمة العملاء ويقولي مشغولون حتى الساعة 4 الفجر ومنتظر حوالي ربع ساعة".

وقال عميل بنك الإسكندرية آخر، "نرجو زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التابع لـ بنك الإسكندرية، وكان في ماكينة تابعة للبنك في كارفور الإسكندريو وتم إزالتها من فترة كبيرة".

وأضاف: " منطقة كبيرة مليئة بالسكان مثل مينا البصل لايوجد بها غير ماكينتان فقط فرع مينا البصل واقرب ماكينة في منطقه الدخيلة الحديد والصلب أو منطقة المنشية وسط البلد، نرجو الاهتمام بهذا الملحوظة والعمل علي حلها".

خدمة عملاء بنك الإسكندرية

رد موظفي خدمة عملاء بنك الإسكندرية على الصفحة قائلين، "نؤكد لسيادتكم ان الرقم يعمل بصورة طبيعية، ويمكنكم محاولة الاتصال على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع علي الرقم (19033) من داخل مصر ومن خارج مصر على (0020219033) - (0020221265100) وهذا حفاظا على تقديم خدمة آمنة لسيادتكم".