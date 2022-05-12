كاف يتمسك بإقامة نهائي دورى أبطال أفريقيا بالمغرب ويرفض طلب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:27 مساءً - تمسك الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022، فى المغرب، رغم الطلب الذى تقدم به الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستضافة المباراة.

وأصدر الكاف بيانا رسميا اليوم الخميس، قال فيه:"تلقى الكاف رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف قائلا:"يقدّر الكاف ويفهم تمامًا الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، ومع ذلك ، كان الكاف ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادة الاتحاد السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه ، وهو أن نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون نهائيًا ذهابًا واحدًا بدلاً من النهائي المعتاد ذهابًا وإيابًا ذهابًا وإيابًا. .

وعلاوة على ذلك ، فإن الكاف ملزم أيضًا بقواعد الكاف والفيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء المنافسة.

وكان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف ، بعد أن طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي CAF دوري الأبطال من توتال إنرجيز. مصر لم تقدم محاولة.