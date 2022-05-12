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كاف يتمسك بإقامة نهائي دورى أبطال أفريقيا بالمغرب ويرفض طلب مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:27 مساءً - تمسك الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022، فى المغرب، رغم الطلب الذى تقدم به الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستضافة المباراة.  

 

وأصدر الكاف بيانا رسميا اليوم الخميس، قال فيه:"تلقى الكاف رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

وأضاف قائلا:"يقدّر الكاف ويفهم تمامًا الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، ومع ذلك ، كان الكاف ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادة الاتحاد السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه ، وهو أن نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون نهائيًا ذهابًا واحدًا بدلاً من النهائي المعتاد ذهابًا وإيابًا ذهابًا وإيابًا. .

 

وعلاوة على ذلك ، فإن الكاف ملزم أيضًا بقواعد الكاف والفيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء المنافسة.

 

وكان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف ، بعد أن طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي CAF دوري الأبطال من توتال إنرجيز. مصر لم تقدم محاولة.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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