نائب محافظ القاهرة تبحث وضع آلية محددة لتسكين مستحقى عمارات المنيل القديم

وأشارت عبدالمنعم إلى قرار خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة بالمنطقة الجنوبية لتسكين العمارات الثلاث التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل القديم بحى مصر القديمة لتكون مهمتها تسكين المستحقين فى الوحدات الخاصة وفقا لما أسفرت عنه نتيجة أعمال لجنة الحصر لتحديد رغبات المنتفعين.
وأضافت عبدالمنعم أن هناك لجانا للحصر قد تم تشكيلها بقرار مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والتى قامت بممارسة وإنهاء أعمالها خلال شهر مارس 2020 وقامت بتحديد المستحقين طبقا لضوابط الحصر.
وأوصت عبدالمنعم بموافاتها بخريطة موقعة للموقع لتحديد ما يخص المحافظة والأوقاف والأراضى المؤجرة منها لأشخاص لإقامة المبانى عليها إلى جانب تقديم نتائج لجنة 226 لسنة 2021 بوقف طبطباى والقاضى عثمان للانتهاء من إعادة تسكين شاغلى المنطقة الذين أبدوا رغبتهم فى البقاء بالمنطقة مع عرض التقارير بصورة دورية لكافة المستجدات لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التى تعرقل الأعمال.
يشار إلى أن المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد زارت سابقا منطقة "طبطباى" فى منطقة المنيل، للوقوف على ما يتم بها من أعمال تطوير وهى واقعة على شارع المنيل الرئيسى ويطل جزء صغير منها على نهر النيل.
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