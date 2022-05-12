جدة - نرمين السيد - تأتى القافلة ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا فى قرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة. وقال مدير مديرية الصحة الدكتور السيد عبد الجواد - فى تصريح صحفى، اليوم الخميس - إن القافلة تردد عليها 1107 مواطنين، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 17 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضا جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ 5 حالات، إلى جانب إجراء 397 تحليلا معمليا وفحصا لــ 34 حالة بالأشعة و22 حالة أخرى بالسونار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص طبى بالمجان لنحو 1107 مواطنين خلال قافلة بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.