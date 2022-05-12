عاجل- حماية المستهلك يحذر من صفحة مزيفة تقدم مسابقات وهمية للمستهلكين

جدة - نرمين السيد - حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى تدعى أنها تابعة لشركة "بى تك" تحت مسمى "عيد ميلاد بى تك 25 سنة" تقوم بعمل مسابقات وهمية للمستهلكين بجوائز تتمثل فى جنيهات ذهب.





وأشار الجهاز - فى بيان اليوم الخميس - إلى أن الصفحة تطلب من المتابعين الدخول على "لينك" المسابقة واختيار الجائزة ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لإرسال كود يتم إدخاله مرة أخرى على موقع الصفحة، وبمتابعة التعليقات على الصفحة المزيفة؛ تبين أنها لا تقوم بإرسال أية أكواد أو هدايا للمتابعين، بل تقوم بسرقة حسابات المتابعين الشخصية أو الرصيد الخاص بهم.

وأضاف الجهاز أنه، من منظور احترازى، رصد هذه الصفحة وتلقى بلاغا من شركة "بى تك" بأنها تتضرر من وجود صفحة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى تبعيتها للشركة وهو خلافا الحقيقة.

وناشد الجهاز، المستهلكين عدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية أو التعامل مع أية صفحة إلا بعد التأكد من أنها تابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية وعدم الاشتراك بأية مسابقة ما لم يتم التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك على الإعلان الخاص بها لضمان صحة وجدية المسابقة؛ إذ نصت المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 أنه لا يجوز الإعلان عن أية مسابقة بأية وسيلة إعلانية إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات كما حددتها لائحته التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.