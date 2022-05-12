السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد الأرز الأبيض

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعى "تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%" بحيث يكون إنتاج محصول (2021/ 2022)، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022 والفترة 1 إلى 31 أغسطس 2022.





وذكرت الهيئة - فى بيان مساء اليوم - أن تسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحة أن الحد الادنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشترى.

وأضافت الهيئة أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم الخميس (19 مايو)، وهو موعد جلسة فض المظاريف الفنية، على أن تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكى، وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصرى

وأكدت ضرورة أن يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام، تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، ترسل - إحدى هذه العينات - إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.

ونوهت الهيئة بأنه سيتم قبول العروض الفنية المقبولة، وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها فى الموعد المحدد لاحقا.

وأضافت أن مصروفات التخليص الجمركى والتفريغ والنقل تسدد بالجنيه للطن، وتكون شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن، التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف، وجميع الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.