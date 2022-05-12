رئيس الاتحاد التونسى للصناعة: مصر تشهد تطورا اقتصاديا مهما

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بجلسة منتدى الأعمال المصرى التونسى المشترك، الذى عقد مساء اليوم بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

وأضاف: نرجو أن تساهم فعاليات اليوم فى تطوير التعاون الثنائى وفى تحقيق قفزة نوعية ترتقى بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.

وتابع: هذا المنتدى يأتى فى إطار اللقاءات التى تعودنا على تنظيمها سعيا لنقل ما يشغل اهتمامات رجال الأعمال والمستثمرين إلى السادة المسؤولين فى البلدين، ولمزيد من التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين فى تونس ومصر، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار والارتقاء بالتعاون الاقتصادى لمواكبة المستوى الممتاز الذى بلغته العلاقات السياسية بين البلدين؛ بدفع من الرئيس قيس سعيد، الرئيس التونسى، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أن الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين تمثل خير دعامة للأواصر التى تربط بين الشعوب وأفضل سبيل لتحقيق المصلحة المشتركة، مضيفا أن اللقاءات الثنائية والتى أثمرت عن إقامة استثمارات مشتركة فى تونس وفى مصر، إلا أن ما تحقق حتى الآن يظل أقل من طموحاتنا ومن امكانياتنا. ويتوجب علينا اليوم التفكير فى مجالات جديدة للتعاون فى العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتصاد البلدين من مزايا تفضيلية عديدة ومن رصيد الثقة لدى ممثلى القطاع الخاص فى تونس ومصر.

وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى مسؤولية مشتركة، ومهما كانت قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين فى البلدين فإنهم يبقون دوما بحاجة أكيدة للدعم من الحكومتين فى ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات بسبب تداعيات جائحة كورونا وإزاء الأزمة الروسية الاوكرانية التى أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية وخاصة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع الأساسية وكانت لها تداعياتها على الاقتصادين التونسى والمصرى.

وتوجه بالشكر لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين على المجهودات الكبيرة التى بذلوها ومحاولة تذليل العوائق التى تواجه رجال الأعمال التونسيين، مؤكدا: نحن عازمون على مزيد من تطوير أداء التعاون المشترك.

وقال إنه إزاء هذا الوضع علينا اليوم أن نؤسس لرؤية جديدة للتعاون الاقتصادى، لتكون بمثابة رؤية تستبق مثل هذه الأزمات وتضع الآليات التى تحقق المصلحة المشتركة وتحد من تداعيات مثل هذه الأوضاع على غرار ما تقوم به كل التكتلات الاقتصادية الإقليمية فى العالم، وهذا يتطلب التنسيق المستمر والتشاور على صعيد كل الأطر الثنائية، سواء اللجنة العليا المشتركة أو الهياكل التى تجمع ممثلى القطاع الخاص وفى مقدمتها الغرفة المشتركة.

وأكد ضرورة أن يحسن البلدان استثمار علاقتهما المتميزة مع بلدان الخليج العربى والمغرب العربى وبلدان الاتحاد الأوروبى والبلدان الآسيوية والأمريكية والأفريقية، لافتا إلى اعتقاده أنه بإمكان تونس ومصر العمل سويا للدفع نحو تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية وضمان تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمار بكل حرية ودون قيود.

وأضاف: إننا نسجل بإعجاب التطور الاقتصادى الهام الذى تشهده مصر ونشيد بحسن إدارتها للتحديات الاقتصادية والتنموية والتى مكنتها من تحقيق العديد من النجاحات المميزة، كما أنه لا يغيب عن أشقائنا المصريين أن الاقتصاد التونسى ورغم كل المصاعب التى واجهها فإنه تمكن من الصمود، وأن القطاع الخاص فى تونس كان فى مستوى الرهانات التى عرفتها بلادنا فى السنوات الأخيرة.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن هامش الاستفادة من تجربتى البلدين فى العديد من المجالات كبير ويجب العمل عليه سواء بين الحكومتين أو بين رجال الأعمال فى البلدين، مجددا التأكيد أنه بفضل الإرادة القوية المتوفرة لدى الجانبين واعتبارا للمصالح التى تربطنا فإن مستقبل التعاون التونسى المصرى سيكون أفضل إن شاء الله.