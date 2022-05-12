بعد غد.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بكفر الشيخ حتى الـ 3 عصرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائى، عن 5 قرى وتوابعها، بعد غد السبت، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "دسوق، سيدى سالم،بيلا، فوه" "من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا لأعمال الصيانة.





وأشارت الشركة - فى بيان لها اليوم الخميس - إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المنشية بهندسة شرق كفر الشيخ، منشة الشرقية، و منشة الغربية، ومحطة مياه المنشية"، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر العرب بهندسة جنوب دسوق، وقرى كفر العرب والقبايل والحبسى، وحسن شعبان، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الشخلوبة بسيدى سالم، وقرية الشخلوبة وتوابعها. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى كوم الحجنة ببيلا، وفصل التيار بقرية الحجنة وتوابعها، وسنديون بفوه، وقرية سنديون وتوابعها.

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