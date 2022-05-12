186 ألفا و791 طالبا يبدأون بعد غد امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تنطلق بعد غد السبت، امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام ولغات) للفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسى 2022/2021 بمحافظة الجيزة، لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، فى تصريح اليوم الخميس، إن إجمالى الطلاب على مستوى المحافظة يبلغ 186 ألفا و791 طالبا وطالبة، مقسمين على 689 لجنة و6 حالات خاصة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أية شكاوى والعمل على حلها فورا.

وأضاف أن الطلاب سيؤدون فى اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، واليوم الثانى الأحد 15 مايو: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويوم الاثنين 16 مايو: امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 مايو: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو: الهندسة.

وتنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 19 مايو، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية.

وأكد وكيل الوزارة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية التواجد باللجان يوميا، لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى اللجان، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.