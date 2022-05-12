مدبولى: التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود خطرا واضحا على كثير من البلدان

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى ـ التونسى المشترك، الذى عقد مساء اليوم برئاسة مدبولى، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بمشاركة الوفدين الوزاريين من البلدين، وحضور محمد عبد الفتاح المصرى، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلو القطاع الخاص بالبلدين.

وقال رئيس الوزراء إنه رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية - كما تفعل بلدان عدة الآن، من بينها مصر - إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كاف لتحقيق التعافى الاقتصادى، وإعادة المسار التنموى لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابى.

وأكد مدبولى ضرورة تبنى مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، فى مقدمتها زيادة الإنتاج الوطنى لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسى فى سلاسل التوريد العالمية.

وأكد فى هذا الإطار الحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة فى القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزاما علينا أن نمكن القطاع الخاص فى بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.

وخلال كلمته، أعرب مدبولى، عن خالص الشكر لرئيس الحكومة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا دعم مصر الكامل للشقيقة تونس؛ قيادة وحكومة وشعبا، فى كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

كما أعرب رئيس الوزراء - للوزراء من الجانبين المصرى والتونسى ولممثلى القطاع الخاص فى البلدين - عن سعادته بتواجده فى أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى- التونسى المشترك، الذى جرى تنظيمه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ من أجل تكامل أعمال القطاع الحكومى مع أعمال القطاع الخاص؛ للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر فى مجالات التبادل التجارى، والتعاون، بل والشراكة الاستثمارية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار مدبولى إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتى فى ظرف زمنى غاية فى الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التى تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة الأولى فى جائحة "كوفيد-19" التى خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ فى النمو الاقتصادى وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وأشار إلى أن الأزمة العالمية الثانية، تكمن فى الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتى جاءت لتلقى مزيدا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% فى مارس الماضى، والتوقعات التى سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتى كانت تقدر بنحو 4.1%.

وخاطب رئيس الوزراء، المنتدى قائلا: نحن هنا معكم اليوم لكى نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطنى من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية؛ تسهيلا وتيسيرا للتعاون الاقتصادى الذى سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه، مضيفا: إن ما أنجزناه وطنيا مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيدا عن تشوهات الأسعار التى تسببها التدخلات الحكومية، فضلا عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.

وفى السياق، قال مدبولى إن مناخ الاستثمار فى مصر - خاصة فى السنوات القليلة الماضية - شهد العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسن حزمة من التشريعات التى تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسرد رئيس الوزراء بعضا من هذه التشريعات، والتى من بينها تعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.

ولفت مدبولى - خلال كلمته - إلى أن الدولة المصرية إيمانا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ ينبغى أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادى وقتية؛ فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى مع إطلاق الحكومة المصرية فى عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه "فضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تفعيل دور مؤسسات مهمة كجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، ومراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإصلاح الإدارى الذى يستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وسبق ذلك كله، مشروعات البنية الأساسية العملاقة التى تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك النهضة العمرانية الكبيرة؛ فتحت مجالات واسعة للعمل وزيادة الدخل القومى، وخلقت فرصا متعددة للاستثمار، وشاركت فى تنفيذها آلاف الشركات الوطنية من القطاع الخاص، ومازالت النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة فى مصر وتساهم فى تدشين الجمهورية الجديدة.

وأردف مدبولى قائلا: مشروع (حياة كريمة لتنمية قرى مصر) من المشروعات غير المسبوقة، والتى تتيح فرصا لا حصر لها من الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الوطنى والأجنبى. وأن كل هذه الجهود وغيرها جذبت أنظار المؤسسات الدولية، وانعكست على نظرتها للاقتصاد المصرى، ضاربا المثل بتأكيد أحد التقارير الصادرة عن بنك "ستاندرد تشارترد" الذى نشرته وكالة "بلومبرج" أن الاقتصاد المصرى سيصبح واحدا من أهم عشر اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليتخطى ناتجه المحلى الإجمالى حاجز الـ 8.2 تريليونات.

وتابع: رغم أهمية ما تبنته الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الماضية، ورغم النهضة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التى تحققت فى جميع ربوع مصر، إلا أننا على يقين تام بأن استكمال المسيرة يتطلب تبنى مسارات إضافية الآن، للصمود فى مواجهة تبعات الأزمتين العالميتين.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت - بالفعل - العمل للتعامل - بشكل عاجل - مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحزمة من السياسات والتدابير التى من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، موضحا أنه فى مقدمة هذه التدابير إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها فى سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحرى والفندقة، لافتا إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة فى البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال: بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجى.. يوجد برنامج تفصيلى سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانمب فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة فى مجالى الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت مدبولى إلى أن الدولة بدأت - أيضا - فى جذب استثمارات فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذى يعد مجالا استثماريا واعدا خلال السنوات القادمة، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودا حثيثة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، لضمان تذليل جميع العقبات التى يواجهها الاستثمار، باعتباره وقود التنمية، وسلاح الردع فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية وما سوف تخرج به اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، قال رئيس الوزراء: "سوف نوقع - خلال هذه الدورة للجنة العليا - وثائق تعاون تيسر - بالأساس - عمل القطاع الخاص، وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال فى البلدين".

وقبل أن يختتم كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادى بين بلدينا، والذى سيقوم فى الأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص فى البلدين.

وفى ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة بنجاح تنظيم هذا المنتدى، كما شكر الأشقاء فى تونس على حسن التنظيم، متمنيا للحضور والمشاركين دوام التوفيق والسداد.