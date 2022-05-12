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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697379/السلع-التموينية-تعلن-طرح-ممارسة-لاستيراد-50-ألف-طن-سكر-القصب-تعرف-على-المواعيد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشا) Any Origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

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وللتوريد CIF خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022 أو من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس 2022 ، أو من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2022 ، أو من 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022.

كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية بالعنوان ( 12 ش جواد حسني – القاهرة )، وسيكون تقديم العروض يوم السبت 21 مايو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية ( 99شارع القصر العيني – القاهرة ).

كان المهندس محمد أبوهاشم ، قد أكد اليوم الخميس، أنه تم توريد نحو 41 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

السلع التموينية تعلن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن سكر القصب

كما طالب المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى سياق اخر، نظم مركز إعلام زفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الوحدة المحلية بنهطاى ندوة إعلامية تحت عنوان "الحروب وتأثيرها على الاقتصاد المصري " بقاعة الوحدة المحلية. تحدث في الندوة الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى بدأ حديثه بأن العالم أجمع كان لفترة طويلة بنظام القطب الواحد ولكن باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نحن مقبلون على نظام جديد ، فمصر دولة صديقة للولايات المتحدة ولكن أيضاً تعتبر أكبر شريك تجارى لروسيا على مستوى القارة الإفريقية بنسبة 33 % وبعد تفككها إلى خمس جمهوريات من أهمها أوكرانيا التي بها أكبر ٣ ترسانات نووية والتي فككت نصفها وسلمت النصف الآخر لروسيا والتي تهدد بها العالم كله حالياً.