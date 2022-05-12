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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697378/طريقة-الاشتراك-فى-خدمة-بنك-القاهرة-كاش-للتجار-والأوراق-المطلوبة

يتساءل الكثيرون طريقة الاشتراك فى خدمة القاهرة كاش للتجار والأوراق المطلوبة من عملاء بنك القاهرة للتقديم، لذلك يقدم دوت الخليج كل ما تريدون عن خدمة كاش التجار من بنك القاهرة لاسيما أن يستخدمها عدد ليس بقليل من عملاء بنك القاهرة على مستوي الجمهورية.

الاشتراك خدمة كاش التجار من بنك القاهرة

يقوم عميل بنك القاهرة من فئة التجار بزيارة أحد فروع المصر عن طريق مندوب مبيعات واستيفاء المستندات المطلوبة.

أو عن طريق الرابط من هنـــــــــــــــا

ويتمكن فريق خدمة عملاء بنك القاهرة خلال أسبوع عمل واحد لاستيفاء المستندات المطلوبة ومواصلة إجراءات التسجيل كما هو مذكور في lead form وعقب التسجيل لحضرتك يتم إرسال رسالة له على الهاتف المحمول المحدد بالطلب تحتوي على رابط يمكن من خلاله تحميل التطبيق الخاص بالخدمة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في خدمة كاش التجار من بنك القاهرة

بطاقة رقم قومي سارية ورقم تليفون مسجل باسم صاحب النشاط بالإضافة إلى أ من مستندات اثبات النشاط التالية: -