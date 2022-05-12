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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697375/وائل-غنيم-يعترف-أضريت-بوعي-كثير-من-الشباب-وأعتذر-للجميع-وأنا-تحت-أمر-بلدي

نشر وائل غنيم منشورًا له على فيس بوك، عبر صفحته الشخصية، يعتذر فيه عن الإضرار بوعي كثير من الشباب، وذلك عبر تصرفاته غير المسؤولة.

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وكتب "غنيم": بعد شهور من حساب النفس:أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع، بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي واضرار بوعي كثير من شباب بلادي عبر تصرفاتي غير المسؤولة.

وأضاف: أعتذر عن تكرار خروجي عن مشاعري واستسلامي لغضبي وجهري بمعصيتي وسوء تقديري لنفسي قبل غيري، هو قدري أسير علي دربه مسامحا نفسي بعد تعلم درسي. وتابع: أحيانا ينبغي للحياة أن تكسر عزيمتك حتى تدرك قيمة الصبر وتحترم القيادة وتراعي المصلحة فتكون من المصلحين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة لا بأس بها في مجالات عملية هي تحت أمر بلدي.

وأضاف: كرامت هي أعز ما أملك وإن كنت قد أهنتها في السابق بسوء صنيعي وقلة حيلتي، فاليوم أرجو أن تكون قد ترممت بعد سنين من الفتنة.

وأردف: العدل أساس الملك، ومن العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا علم لي بتفاصيل أمورها وموازين قوتها. الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي على الفقير اللي بيكدح عشان قوته.

وائل غنيم يعترف: أضريت بوعي كثير من الشباب.. وأعتذر للجميع وأنا تحت أمر بلدي

وأوضح: فيه طريقة للمطالبة بالحقوق مع احترام المسؤوليات وفرق السن والخبرات، واللي بيحترم نفسه بيساعد غيره على احترامه وده طريق أفضل كتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسؤولين البلد ودفع تمن ده غالي عالكل من أول المسؤولين لحد أفقر المواطنين. واختتم: لا أعلم ما هو قدري ولكنني أشهد أن الله هو القدير.