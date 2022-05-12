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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697373/نقابة-المهن-التمثيلية-تنعي-الراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-وتطالب-التحقيق-في-مقتلها

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان نعي للإعلامية الفسلطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء برصاص من الاحتلال الإسرائلي، مطالبة بالتحقيق في قضية مقتلها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء بيان نقابة الممثلين على النحو الأتي: “تدين مجلس نقابة المهن التمثيلية وكل جمع فناني مصر الاعتداء الغاشم الذي راح ضحيته الاعلامية الكبيرة شيرين ابو عاقلة التي وافتها المنية في ميدان العمل، ويضم فناني مصر صوتهم الي كل الاصوات الحرة بالوطن والعالم اجمع إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق لمقتل الصوت الفلسطيني الحر شيرين ابو عاقلة”.

وتابعت: “ويتقدم فناني مصر بخالص التعازي للدولة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية التي تجري في عروقنا جميعا، عاشت الحرية عاشت فلسطين الشقيقة”.

نعي نقابلة المهن التمثيلية لشهداء سيناء

على نفس السياق تحرص نقابة المهن التمثيلية المصرية دائما على مشاركة مصر والوطن العربي في كل حادث أليم تمر بها البلاد، فسبق وأن أصدرت بيان نعي لشهداء الوطن الذين قتلوا على يد عناصر إرهابية في غرب سيناء، كتب فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة للاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن”.

وتابع البيان: “تؤكد نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر على ثقتها ودعمها للقيادة السياسية وقواتها المسلحة المصرية وكلها ثقة في رجال مصر الشرفاء باستمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية بكل أشكاله وطوائفه للحفاظ على أمن الوطن واستقراره”.

أشرف زكي في الاختيار 3

جدير بالذكر أنه شارك الفنان أشرف زكي في مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.