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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697372/وفاء-عامر-تشارك-في-مسلسل-الشادر-بجانب-ياسمين-صبري

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الشادر

ينتمى مسلسل “الشادر” للاعمال الدرامية القصيرة والمكونة من 15 حلقة، ومن المقرر أن تظهر به بدور فتاة شعبية، ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وفاء عامر في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعد من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

كما خاضت بطولة مسلسل بيت الشدة بجانب نجلها عمر فوزي في تجربة ثمثيلية للمرة الأول المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

وتعاقدت الفنانة ياسمين صبري على المشاركة في بطولة فيلم “صقر المحروسة” برفقة الفنان أحمد عز، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، من المقرر بدء تصوير الفيلم في شهر يوليو المقبل، ويجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.