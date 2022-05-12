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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697369/ياسر-الهضيبي-الوفد-يرحب-بدعوة-الحوار-الوطني

أكد النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب يرحب ويقدر دعوة الرئيس السيسي للحوارالوطني السياسي.

دوت الخليج

ياسر الهضيبي: الوفد يرحب بدعوة الحوار الوطني

وقال الهضيبي، أثناء لقائة في برنامج "هنا ماسبيرو"، أن مبادرة الحوار الوطني ذات دلالتين:-

الأولى: تؤكد تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات وهو هدف استراتيجي قصده الرئيس.

الثانية: أن دعوة الرئيس ذهبت بمصر من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن نتائج الحوار ستكون ثمارًا يُحتذى بها، لافتاً إلي الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ، بينما الأحزاب والجمعيات مسئولة عن الطرح والاقتراح ومداولة الأفكار خاصة في حوار يجمع الجميع دون استثناء.

المتحدث الرسمي لحزب الوفد يرحب بقبول دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

وكان قد أكد الدكتور ياسر الهضيبي، إن الحزب يرحب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني السياسي، ويقدر جيدا التلميحات التي أشار فيها إلى الديمقراطية المباشرة، لأن مصر تعيش الآن في عصر الديمقراطية غير المباشرة والتي تعني أن الشعب يمثله مجلسي الشيوخ والنواب.

وأوضح "الهضيبي"، أن الديمقراطية المباشرة تعني جلوس جميع أطياف الشعب على طاولة حوار واحدة لمناقشة كافة قضايا المجتمع للخروج بمنهج عمل واحد وهو أفضل أنواع الديمقراطية بين المسؤولين وأفراد الشعب المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن حزب الوفد أعد ورقة عمل للحوار الوطني تشمل ٤ محاور “المحور السياسي - المحور الاقتصادي - محور الحماية الاجتماعية - محور قضايا التعليم”.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن حزب الوفد يرى أن دعوة الحوار الوطني موجهة لكل القوى الوطنية بإستثناء من تلوثت أيديهم بالدم، ويبقى فقط من يقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ويدعم بناء الجمهورية الجديدة، لافتاً الي أنه يشمل عدة موضوعات من بينها تعديل قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات والرؤية الجديدة للدولة الوطنية الجديدة بكافة مناحيها، لافتا إلي وجود مشكلة في السياسات المالية والتي ذأدت إلى حدوث مشكلة اقتصادية.