رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التونسى غدا ويرأس وفد مصر باللجنة العليا المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:29 مساءً - يواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ثاني أيام زيارته لتونس، غدا الجمعة، ويرأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، ويلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.