محمد صلاح يحتل المركز الـ57 أعلى الرياضيين أجرًا فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:29 مساءً - كشفت شبكة "Sportico" قائمة أعلى الرياضيين حصولًا على أجر فى العالم عن عام 2022، حيث احتل لاعب السلة الأمريكى الشهير، ليبرون جيمس، صدارة القائمة بينما جاء الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي فى المركز الـ57.

وذكرت الشبكة المتخصصة في البيانات والمعلومات والاستراتيجيات في مجال الرياضة، أن ليبرون جيمس، يحصل على إجمالي أرباح قدرها 126.9 مليون دولار سنويًا، واحتل المركز الثاني جناح باريس سان جيرمان، ليونيل ميسى، بإجمالي 122 مليون دولار.

سبورتيكو



وفى المركز الثالث، ظهر جناح مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بإجمالي أرباح سنوية قدرها 115 مليون دولار، يليهم نيمار في المركز الرابع بأرباح سنوية قدرها 103 ملايين دولار، وفي المركز الخامس جاء الملاكم كانيلو ألفاريز بإجمالي أرباح 89 مليون دولار.



وجاء محمد صلاح في المركز الـ 57 في ترتيب القائمة حيث يحصل الفرعون المصري على راتب سنوي قيمته 20.2 مليون دولار مع 14 مليون أخرى أرباح بإجمالي 34.2 مليون دولار.